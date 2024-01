Albas Topscorer beim Sieg in Bonn: Yanni Wetzell.

Bonn/Chemnitz - Titelanwärter Alba Berlin kommt in der Basketball-Bundesliga langsam in Fahrt und hat nach der deftigen Euroleague-Schlappe gegen den FC Bayern Wiedergutmachung betrieben. Die Hauptstädter gewannen bei Vizemeister Telekom Baskets Bonn mit 95:87 (44:44).

Yanni Wetzell (22 Punkte) und Sterling Brown (19) ragten aufseiten der Gäste, die vor allem in der zweiten Halbzeit stark aufspielten, heraus.

Alba war wettbewerbsübergreifend mit vier Niederlagen in das Jahr 2024 gestartet. Nach den Erfolgen über Würzburg und nun in Bonn ist das Team von Trainer Israel González zumindest in der Bundesliga wieder auf Kurs.

Mit zehn Siegen und vier Niederlagen liegt Alba derzeit hinter Tabellenführer Chemnitz, Pokalsieger FC Bayern und Meister Ratiopharm Ulm auf Platz vier. Gegen die Bayern hatte Alba am Donnerstag in der Euroleague eine 65:82-Schlappe hinnehmen müssen.