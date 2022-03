Alba Berlin setzt Erfolgsserie gegen Zalgiris Kaunas fort

Berlin - Alba Berlin bleibt in der Erfolgsspur und hat seinen achten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert. Die Berliner siegten in der Euroleague daheim vor 2798 Zuschauern gegen den litauischen Meister Zalgiris Kaunas mit 82:74 (44:30). Für Alba war es der zehnte Erfolg im 26. Spiel. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann mit 17 und Jaleen Smith mit 16 Punkten.

Vor der Partie hielten beide Teams unter lautstarkem Applaus „Stop War“-Schilder in den Händen, die Zalgiris-Spieler hatten auch noch eine Ukraine-Fahne dabei. Alba spielte zudem erstmalig in den ukrainischen Landesfarben - in blauen Shirts und gelben Hosen. Während dedr ersten Minute der Partie schwiegen beide Fanlager.

Die Partie begann sehr schwungvoll, beide Teams waren in der Offensive gleich voll da. Alba lag zwar meist vorn, aber nur knapp. Im zweiten Viertel riss bei Zalgiris aber dann der Faden, ihnen gelang fast acht Minuten lang kein Punkt. Alba konnte sich mit einem 13:0-Lauf absetzen. Allerdings verpassten sie es auch, in dieser Phase noch weiter zu enteilen.

Nach dem Seitenwechsel kam Zalgiris dann offensiv besser ins Spiel und traf nun seine Distanzwürfe. Die Gastgeber hingegen taten sich schwerer und der Vorsprung schmolz auf drei Punkte zusammen (53:50). Alba hielt mit einer intensiven Defensive dagegen. Die Entscheidung fiel dann 75 Sekunden vor Ende als Smith zum 80:73 traf.