Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague ihre achte Niederlage in Serie kassiert. Der Bundesligist unterlag bei Anadolu Efes Istanbul trotz guter Leistung denkbar knapp mit 84:85 (40:53).

Nach der 26. Pleite im 31. Spiel bleibt Alba abgeschlagen Tabellenletzter. Noch drei Partien sind zu absolvieren. Beste Berliner Korbjäger waren Matt Thomas und Louis Olinde mit je 17 Punkten.

Istanbul, das noch um einen Playoff-Platz kämpft, startete sehr engagiert und lag schnell 16:9 in Führung. Bei Alba war es in der Anfangsphase vor allem Thomas, der dagegenhielt. Der 29-Jährige machte die ersten elf Punkte seines Teams alleine. Und die Gäste kamen ab Mitte des ersten Viertels besser ins Spiel, gingen Ende des Abschnitts sogar kurz in Führung (23:20).

Doch im zweiten Viertel bekam der Bundesligist mehr Probleme. Nach einem 0:11-Lauf lagen sie wieder hinten. Vor allem unter dem Korb gab es für die Gäste wenig zu holen. Zudem gab es immer wieder Lücken in der Defensive. So blieb der Rückstand bis zur Pause zweistellig.

Doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen, kamen stark aus der Kabine und holten sich nach einem 21:4-Lauf die Führung zurück (61:57). Jetzt war es eine offene Partie, in der die Führung hin und her wechselte. Zwei Minuten vor dem Ende lag Alba 81:79 vorn, doch wie schon am Dienstag gegen Real Madrid gaben sie den möglichen Sieg noch aus der Hand. Martin Hermannsson scheiterte mit dem letzten Wurf in letzter Sekunde.