Alba-Geschäftsführer Baldi: „Existenzbedrohende Situation“

Berlin - Geschäftsführer Marco Baldi hat die momentane Lage des deutschen Basketball-Meisters Alba Berlin in der Corona-Pandemie als „existenzbedrohende Situation“ bezeichnet.

„Das gilt für alle, die von Besucherinnen und Zuschauern wirtschaftlich abhängig sind“, sagte der 59-Jährige in einem Interview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.

Der Club will aber auch in der jetzigen Lage nicht davon abweichen, sowohl im Spitzenbereich mit dem Profi-Team als auch in der Breite aktiv zu sein. „Es ist ein enormer Aufwand, das Boot auf Kurs zu halten“, sagte Baldi, betonte aber auch: „Unser Anspruch bleibt die sportliche Exzellenz, wir wollen um Meisterschaften spielen - und die Basis stabil halten.“