Barcelona - Der spanische Tennisprofi Carlos Alcaraz hat wie im Vorjahr das Turnier in Barcelona gewonnen.

Der 19-Jährige besiegte im Endspiel am Sonntag den griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:4 und feierte seinen dritten Titel in diesem Jahr. Damit rückte Verfolger Alcaraz in der Weltrangliste auch dichter an den führenden Serben Novak Djokovic heran.

Mit dem Erfolg in dem nur 79 Minuten dauernden Match gelang Alcaraz erstmals in seiner Karriere eine erfolgreiche Titelverteidigung. Mit der insgesamt neunten Trophäe meldete der Jungstar auch erneut Ansprüche auf den Titel bei den French Open an. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt in einem Monat in Paris und ist der Höhepunkt der Sandplatzsaison.

Tsitsipas verlor auch sein drittes Endspiel in Barcelona, wo er schon zweimal dem derzeit nicht fitten spanischen Routinier Rafael Nadal unterlag.