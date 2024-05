Hinter der Form des Spaniers stand ein Fragezeichen. Zumindest beim Auftaktmatch in Paris macht der Ellenbogen Alcaraz keine Probleme.

Alcaraz problemlos in Runde zwei der French Open

Als großer Turnier-Mitfavorit hat Carlos Alcaraz in Paris souverän die Auftakthürde gemeistert.

Paris - Als erster großer Turnier-Mitfavorit hat Tennisprofi Carlos Alcaraz bei den French Open in Paris souverän die Auftakthürde gemeistert. Der 21 Jahre alte Spanier gewann sein Erstrundenmatch gegen den überforderten US-Amerikaner J.J. Wolf klar mit 6:1, 6:2, 6:1.

Der zweimalige Grand-Slam-Turniergewinner spielte mit einem weißen Verband um den zuletzt verletzten rechten Ellenbogen, der ihn zu einer Zwangspause von dreieinhalb Wochen gezwungen hatte. Auf dem Court Philippe Chatrier schien der Weltranglistendritte davon aber nicht mehr beeinträchtigt zu sein.

Er habe schon „vor ein paar Wochen“ entschieden, im Stade Roland Garros an den Start zu gehen, sagte Alcaraz vor seinem Auftaktmatch, „weil ich mich besser gefühlt habe. Ich denke, wir haben wirklich gute Arbeit am Unterarm geleistet, um die Verletzung so schnell wie möglich zu heilen.“