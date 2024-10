Formel-1-Fahrer Fernando Alonso wird wie schon in Mexiko am Medien-Tag in Brasilien fehlen. Der Spanier ist indes nach Europa gereist, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen.

São Paulo - Fernando Alonso reist zu seinem 401. Grand Prix in der Formel 1 mit Verspätung an. Der 43 Jahre alte Spanier ließ sich nach einer Darminfektion, die ihn zuletzt in Mexiko-Stadt beeinträchtigt hatte, in Europa behandeln. Wie sein Team Aston Martin mitteilte, wurde er dort von einem Spezialisten behandelt.

Der zusätzliche Behandlungstag habe Alonsos Reisepläne nach Brasilien verzögert, stelle aber sicher, dass er für die Rennen an diesem Wochenende bereit sein werde. Beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos steht am Samstag ein Sprint an, am Sonntag das Hauptrennen. Beim Medientag an diesem Donnerstag wird Alonso wie eine Woche zuvor in Mexiko-Stadt fehlen.