Philip Rivers hat seit fast fünf Jahren nicht mehr in der NFL gespielt, arbeitete zuletzt als Coach an einer Schule und ist Großvater. Weil den Colts die Optionen ausgehen, steht er vor dem Comeback.

Indianapolis - Fast fünf Jahre nach seinem letzten NFL-Spiel steht Quarterback Philip Rivers vor einem unerwarteten Comeback - und weiß als Opa selbst nicht so richtig, wie gut er im Alter von 44 Jahren noch ist. „Ich weiß, dass es ein Risiko gibt, dass etwas passiert oder auch nicht passieren wird. Aber der einzige Weg, das herauszufinden, ist, es zu probieren“, sagte Rivers, der seit gut einem Jahr Großvater ist. Die Verletztenmisere der Indianapolis Colts und sein Draht zu Chefcoach Shane Steichen könnten ihn am Sonntag gegen die Seattle Seahawks direkt auf den Platz katapultieren.

Quarterback Daniel Jones riss sich am vergangenen Wochenende die Achillessehne, sein Ersatzmann Riley Leonard verletzte sich beim 19:36 gegen die Jacksonville Jaguars ebenso. Anthony Richardson ist schon die ganze Saison wegen eines Knochenbruchs keine Option - also klingelte am Montag Rivers' Telefon. Am Mittwoch machten die Colts dann offiziell, dass der Routinier einen Vertrag für den Trainingskader unterschrieben hat. Für das Duell mit den Seahawks kann er so problemlos in den Spieltagskader berufen werden.

Rivers kennt sein aktuelles Gewicht nicht

Dabei weiß Rivers derzeit nicht mal, wie viel er wiegt, wie er in seinem ersten Gespräch mit Reportern verriet. „Es ist auf jeden Fall nicht das gleiche wie zum Zeitpunkt meines Karriereendes“, sagte er. „Aber: Ich bin noch nie jemandem davongerannt.“ Zuletzt hatte Rivers als Football-Trainer einer High School gearbeitet.

Während seiner 17 Jahre in der NFL spielte Rivers nur für die San Diego/Los Angeles Chargers - wo er bereits mit Steichen zusammenarbeitete - und die Colts. Er kommt auf mehr als 400 Touchdown-Pässe in seiner Karriere. 2013 wurde er in der NFL zum Comeback-Spieler der Saison gewählt.

Die Colts haben seit ihrem Sieg gegen die Atlanta Falcons beim Gastspiel in Berlin nicht mehr gewonnen, aber noch immer Hoffnungen auf die Playoffs. Rivers soll dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.