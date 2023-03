Weltcup in Lillehammer

Skispringerin Katharina Althaus gewann auch in Lillehammer.

Lillehammer - Deutschlands beste Skispringerin Katharina Althaus ist bereit für die Herausforderung Skifliegen.

Die 26 Jahre alte Allgäuerin gewann nach Sprüngen auf 131,5 und 125,5 Meter das Weltcup-Springen in Lillehammer und entschied damit die Generalprobe für den ersten Flug-Wettbewerb der Frauen-Geschichte am Sonntag (10.00 Uhr/ARD und Eurosport) in Vikersund.

Althaus, die im slowenischen Planica dreimal WM-Gold erobert hatte, holte damit ihren siebten Saisonsieg. Neben ihr komplettierten die kanadische Weltmeisterin Alexandria Loutitt und die bereits als Weltcup-Gesamtsiegerin feststehende Österreicherin Eva Pinkelnig das Podium. Selina Freitag wurde Vierte.

Der Wettbewerb wurde massiv von den widrigen Windbedingungen im Olympia-Ort 1994 beeinflusst. Eigentlich war der Beginn für 16.30 Uhr angesetzt, nach dreimaliger Verschiebung begann das Springen dann um 18.00 Uhr. Kurz vor Ende des zweiten Durchgangs stürzte Eirin Maria Kvandal. Doch die Norwegerin kam augenscheinlich glimpflich davon und grüßte im Auslauf schon wieder freundlich die Zuschauer.