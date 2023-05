Altmaier beim Turnier in Rom in Runde zwei

Daniel Altmaier steht in Rom in Runde zwei.

Rom - Daniel Altmaier hat beim Tennis-Turnier in Rom als erster Deutscher sein Auftaktmatch gewonnen. Der 24 Jahre alte Davis-Cup-Profi, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, setzte sich gegen den Italiener Giulio Zeppieri mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:0 durch.

Altmaier verwandelte nach 2:37 Stunden seinen ersten Matchball. Der Weltranglisten-65. trifft nun auf den Amerikaner Frances Tiafoe.

Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Der Olympiasieger bekommt es in seinem Auftaktspiel mit dem Belgier David Goffin zu tun. Jan-Lennard Struff, der in der vergangenen Woche beim Masters-1000-Event in Madrid überraschend das Finale erreicht hatte, verzichtet auf einen Start in Rom, um sich mit Blick auf die am 28. Mai beginnenden French Open zu erholen.