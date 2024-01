Die letzten Tennis-Turniere vor den Australian Open laufen. Daniel Altmaier startet in Auckland mit einem Sieg.

Altmaier erreicht Achtelfinale in Auckland

Steht beim Turnier in Auckland im Achtelfinale: Daniel Altmaier.

Auckland - Der deutsche Tennisprofi Daniel Altmaier hat die Auftaktrunde beim ATP-Turnier in Auckland gemeistert. Der Davis-Cup-Spieler gewann in der neuseeländischen Metropole 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Amerikaner Marcos Giron.

Im Achtelfinale trifft Altmaier auf den an Nummer vier gesetzten Felix Auger-Aliassime. Der Kanadier hat in Auckland zunächst ein Freilos. Das Hartplatzturnier dient der Vorbereitung auf die anstehenden Australian Open in Melbourne und ist mit gut 660.000 Dollar dotiert.