Altmaier erreicht Viertelfinale bei Masters in Madrid

Daniel Altmaier steht in Madrid im Viertelfinale.

Madrid - Daniel Altmaier hat seine Erfolgsserie beim ATP-Turnier in Madrid fortgesetzt und erstmals bei einer Masters-1000-Veranstaltung das Viertelfinale erreicht.

Der 24-Jährige aus Kempen bezwang den angeschlagenen Spanier Jaume Munar in 85 Minuten mit 6:3, 6:0. In der Runde der besten Acht trifft Altmaier nun auf den Sieger der Partie zwischen Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien und dem Kroaten Borna Coric.

Heute haben auch noch Alexander Zverev gegen den topgesetzten Spanier Carlos Alcaraz und Jan-Lennard Struff gegen Pedro Cachin aus Argentinien die Chance auf den Sprung ins Viertelfinale.

Im ersten Satz seiner Achtelfinal-Partie nahm Altmaier dem Gegner früh den Aufschlag zum 2:1 ab. Munar wurde von Rückenproblemen geplagt und ließ sich behandeln. Zeitweise gelangen Altmaier zehn Punktgewinne in Serie. Munar kämpfte und gab nicht auf, konnte jedoch nicht mehr mithalten. Altmaier nutzte seinen zweiten Matchball. „Es ist unglaublich, jetzt im Viertelfinale zu sein, eigentlich war ich ja schon raus“, sagte er bei Sky.

Der Weltranglisten-92. war bei der Sandplatzveranstaltung eigentlich in der Qualifikation gescheitert. Er profitierte aber von der Absage des gesetzten Spaniers Pablo Carreño Busta, rückte nachträglich ins Hauptfeld und dabei direkt in die zweite Runde. Auch in den Duellen mit den weiteren Deutschen Oscar Otte und Yannick Hanfmann gab er keinen Satz ab.