Alyssa Nakken erste Trainerin der MLB auf dem Feld

San Francisco - Als erste Baseball-Trainerin auf dem Spielfeld hat Alyssa Nakken von den San Francisco Giants Geschichte in der US-amerikanischen Liga MLB geschrieben.

Die 31-Jährige stand am Dienstagabend (Ortszeit) als erste Frau in einem regulären Saisonspiel auf dem Feld, nachdem im dritten Inning gegen die San Diego Padres der eigentliche First-Base-Coach Antoan Richardson wegen angeblicher Anweisungen an die Außenfeldspieler nicht mehr weitermachen durfte. Die Giants gewannen 13:2.



Als sie als Ersatz für Richardson angekündigt wurde, applaudierten die Fans im Oracle Park. Eric Hosmer, First Baseman der Padres, begrüßte sie mit einem Handschlag, und Curt Casali, Catcher der Giants, umarmte sie herzlich. „Es war ein tolles Gefühl. Ich freue mich, dass Mädchen jetzt sehen können, dass es im Baseball einen Job für sie auf dem Feld gibt. Es ist wirklich cool“, sagte die frühere Softball-Profispielerin, die im Januar 2020 als Co-Trainerin der Giants eingestellt wurde und damit die erste Frau in der MLB mit einem Vollzeit-Trainerjob war.