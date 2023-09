New York - Die Amerikanerin Madison Keys hat die Hoffnungen der Heimfans auf einen amerikanischen Sieg bei den US Open angeheizt und fordert im Halbfinale nun Topfavoritin Aryna Sabalenka heraus. Die 28-Jährige setzte sich am Mittwochabend (Ortszeit) mit 6:1, 6:4 gegen die tschechische Wimbledonsiegerin Marketa Vondrousova durch. Keys steht zum zweiten Mal nach 2017 unter den besten Vier beim Grand-Slam-Turnier in New York. Vor Keys und Sabalenka treffen am Donnerstag US-Star Coco Gauff und Karolina Muchova aus Tschechien aufeinander.

Für Keys gab die Effizienz den Ausschlag. Die Amerikanerin nutzte ihre drei Möglichkeiten zum Break, Vondrousova vergab alle neun Chancen. „Vor Heimpublikum hat man nie das Gefühl, dass man nicht aus einer Situation herauskommen könnte“, sagte Keys. „Es wird morgen ein komplett unterschiedliches Match. Es werden viele harte Schläge, keine langen Ballwechsel.“

Zuvor hatte Sabalenka aus Belarus ihre Favoritinnenrolle eindrucksvoll bestätigt und mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng gewonnen. Die 25-Jährige wird nach den US Open die Spitzenposition in der Weltrangliste von Iga Swiatek aus Polen übernehmen.

Im ersten Spiel des Viertelfinals von Keys kam es zu einem medizinischen Notfall bei einem Zuschauer, die Partie war mehrere Minuten unterbrochen. Die Organisatoren teilten mit, dass der Notfall nichts mit der Hitze von rund 30 Grad zu tun gehabt habe. Der Zuschauer sei stabilisiert und aus medizinischer Betreuung wieder entlassen worden.