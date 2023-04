Augusta - Anhaltende Regenfälle haben am Samstag zum Abbruch der dritten Runde des US-Masters der Golfer geführt. Bei dem Major-Turnier in Augusta geht es am Sonntag ab 14:30 Uhr deutscher Zeit weiter. In der dritten Runde hatten die Führenden gerade einmal sechs Löcher gespielt.

Im Dauerregen von Augusta hat zuvor Tiger Woods einen Rekord eingestellt: Zum 23. Mal in Serie schaffte der 47-jährige Kalifornier den Cut. Diese Bestmarke hatten zuvor nur Südafrikas Golf-Legende Gary Player und Fred Couples aus den USA erreicht.

Einen Tag nach dem Wetter-Drama mit drei umgestürzten Bäumen im Augusta National Golf Club qualifizierte sich Woods bei strömendem Regen für die beiden entscheidenden Runden am Wochenende. Der fünfmalige Masters-Sieger beendete am Samstag die am Vortag wegen Unwetters abgebrochene zweite Runde mit 73 Schlägen und lag mit insgesamt 147 Schlägen zur Halbzeit des ersten Major-Turniers des Jahres auf dem geteilten 49. Rang.