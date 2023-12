Erstmals gibt es in der NBA ein zusätzliches Turnier und die Möglichkeit auf einen zweiten Titel. Dass die Liga die Profis vor allem auch mit Prämien motivieren will, haben gar nicht alle mitbekommen.

Giannis Antetokounmpo verdient in dieser Saison 45,64 Millionen US-Dollar.

Milwaukee - Den Modus des neuen NBA-Turniers haben die Basketball-Profis inzwischen halbwegs verstanden - die Auswirkungen von Siegen in dem Wettbewerb aber offensichtlich noch nicht so richtig.

Giannis Antetokounmpo, Star der Milwaukee Bucks, reagierte jedenfalls im TV-Interview nach dem 146:122 gegen die New York Knicks und den Einzug ins Halbfinale sehr erstaunt, dass er soeben 100.000 US-Dollar Preisgeld verdient hatte. „Bekommen wir jetzt Geld? Wir bekommen Geld?“, fragte der Grieche, der in dieser Saison 45,64 Millionen US-Dollar verdient. In seiner typisch trocken Art konstatierte er schließlich: „Die Reichen werden reicher.“