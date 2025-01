Personalwechsel beim Rennstall des kanadischen Milliardärs Lawrence Stroll. Teamchef Mike Krack rückt in die zweite Reihe. Das Ziel: Mit dem Team endlich nach vorn zu kommen.

Aston Martin startet mit neuem Teamchef in die Saison

Silverstone - Der britische Rennstall Aston Martin setzt auf dem Weg in die Spitze der Formel 1 auf einen neuen Teamchef. Mike Krack, der 2022 die Rolle übernommen hatte, arbeitet neuerdings als hauptverantwortlicher Ingenieur an der Strecke.

Seinen Posten übernimmt im Rahmen einer Umstrukturierung der Führungsebene der ehemalige Mercedes-Top-Ingenieur Andy Cowell, um das Ziel zu erreichen, „ein Team zu werden, das um die Meisterschaft mitfährt“, hieß es in der Mitteilung.

In der vergangenen Saison belegte Aston Martin den fünften Platz in der Konstrukteurswertung. Mit großem Aufwand und Investitionen will Mitbesitzer Lawrence Stroll, dessen Sohn Lance neben dem zweimaligen Champion Fernando Alonso für das Team fährt, aber ganz nach oben. Helfen soll dabei auch der von Red Bull gekommene Stardesigner Adrian Newey.