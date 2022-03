ATP belegt Zverev mit acht Wochen Sperre auf Bewährung

Alexander Zverev kommt nach seinem Ausraster in Acapulco mit einer Bewährungsstrafe davon.

Berlin - Rund anderthalb Wochen nach seinem Ausraster beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco hat die Herrentennis-Organisation ATP Olympiasieger Alexander Zverev mit einer achtwöchigen Sperre auf Bewährung belegt.

Darüber hinaus wurde dem Weltranglisten-Dritten eine zusätzliche Geldstrafe von 25.000 Dollar - ebenfalls zur Bewährung - auferlegt, wie die ATP mitteilte. Damit darf sich Zverev bis zum 22. Februar 2023 - ein Jahr nach dem Vorfall - keinen weiteren Verstoß leisten, der zu einer Geldstrafe wegen unsportlichen Verhaltens führt. Zverev kann bis Freitag Einspruch gegen das Ergebnis der Untersuchung einlegen.



Der 24-Jährige hatte beim Turnier in Acapulco nach einer Niederlage im Doppel mehrmals mit seinem Schläger gegen den Schiedsrichterstuhl geschlagen, auf dem der Unparteiische noch saß. Er wurde disqualifiziert und musste 40.000 Dollar Strafe zahlen. Zudem muss der Hamburger das Preisgeld von mehr als 30.000 Dollar zurückzahlen und verliert die Punkte für die Weltrangliste. Am vergangenen Wochenende hatte Zverev das deutsche Davis-Cup-Team zum 3:1-Sieg im Erstrundenspiel in Brasilien geführt.