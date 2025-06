Stendal (cme). Am Sonnabend beginnen auf dem Gelände der SG Einheit Stendal die 10. Altmark Open im Tennis. Bereits zum fünften Mal ist diese Konkurrenz als Ranglistenturnier des Deutschen Tennisbundes ausgeschrieben. Dem guten Ruf des Veranstalters folgten Sportler aus allen Teilen Deutschlands. Bei den Damen lagen zwölf Meldungen vor.

An Nummer eins gesetzt geht Maren Sundermeier (TC Rödinghausen) ins Turnier. Die Vorjahressiegerin Franziska Plate (1. TC Magdeburg) steht an Nummer drei der Setzliste. Die Herrenkonkurrenz umfasste bis Redaktionsschluss 20 Starter. Benjamin Bethmann (TG Hannover) wurde von der Turnierleitung um Detlef Hundt und Sabine Lange an Nummer eins gesetzt. Vorjahressieger Edwin Erdzack (VfL Tegel Berlin) meldete bisher nicht. Neben den Sportlern von außerhalb, gehen auch Aktive aus der Region ins Rennen. So können Michael Seeber (SG Einheit), Ina Horn (SG Einheit) oder auch Lisa Decker (TC Stendal) für eine Überraschung sorgen. Die Auslosung erfolgt morgen um 19 Uhr und kann anschließend telefonisch unter (01 73) 7 50 01 47 abgefragt werden.