Toblach - Im deutschen Aufgebot für die Tour de Ski im Langlauf gibt es schon vor dem Start am Samstag in Toblach den zweiten Ausfall. Wegen Erkältungssymptomen musste Coletta Rydzek ihre Teilnahme absagen. Nach Angaben des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) will und soll die Oberstdorferin im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Trondheim nichts riskieren.

Vor Rydzek, die besonders bei Sprints zu beachten ist, musste schon Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig ebenfalls wegen einer Erkältung auf einen Tour-Start verzichten. Die 19. Tour de Ski startet am Samstag in Toblach und endet nach sieben Etappen am 5. Januar auf der Alpe Cermis im Fleimstal.