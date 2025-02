Peking - Max Langenhan hat die Erfolgsspur von Julia Taubitz und Tobias Wendl/Tobias Arlt aufgenommen und sich in Peking zum Gesamtweltcupsieger bei den Rodlern gekrönt. Der Thüringer setzte sich auf der Olympia-Bahn von 2022 souverän mit über einer halben Sekunde Vorsprung vor den Österreichern Jonas Müller und David Gleirscher durch. Mit insgesamt 716 Punkten fuhr Langenhan in dieser Saison in neun Weltcup-Rennen in einer eigenen Liga.

Der diesmal auf Platz acht einkommende Felix Loch beendet den China-Weltcup als Achter. Im Gesamtergebnis rettete er Rang drei mit zwei Zählern Vorsprung auf Müller.

Die Rekord-Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt hatten zuvor zum sechsten Mal den Doppelsitzer-Gesamtweltcup gewonnen. Die sechsmaligen Olympiasieger sicherten sich auf der letzten der neun Weltcup-Stationen die Gesamtwertung in souveräner Manier. Die beiden 37-Jährigen gewannen mit 0,158 Sekunden Vorsprung vor den Letten Martins Bots/Roberts Plume.

Rekordweltmeister Toni Eggert beendete seine Comeback-Saison mit seinem neuen Partner Florian Müller mit einem dritten Rang - sie wurden Vierte im Gesamtweltcup. Die Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz wurden nur Zehnte, behielten aber ihren fünften Rang in der Gesamtwertung.