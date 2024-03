Auch Lions zukünftig mit Marketing-Rechten in Deutschland

Fünf weitere NFL-Teams haben zukünftig Marketing-Rechte in Deutschland.

Detroit - Deutschland hat seinen Status als Top-Auslandsmarkt der NFL gefestigt. Insgesamt zehn Teams haben zukünftig Marketing-Rechte in Deutschland, nur Mexiko zieht ebenso großes Interesse der Football-Teams auf sich.

Neu hinzu gekommen sind laut Mitteilung die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Passempfänger Amon-Ra St. Brown, die Indianapolis Colts, bei denen der Reutlinger Marcel Dabo unter Vertrag steht, sowie die New York Giants, die Pittsburgh Steelers und die Seattle Seahawks. Schon seit 2022 sind die New England Patriots, die Kansas City Chiefs, Atlanta Falcons, Carolina Panthers und die Tampa Bay Buccaneers mit Marketing-Rechten in Deutschland ausgestattet.

In der NFL dürfen Mannschaften nur in ihrem Heimatmarkt Sponsorenverträge eingehen und Marketing-Aktionen starten. Wegen der zunehmenden Internationalisierung der US-Football-Liga mit Hauptrundenspielen auch in England, Deutschland und zukünftig auch Spanien vergibt die NFL seit drei Jahren die Marketing-Rechte für Länder außerhalb der USA. Mit inzwischen jeweils sechs Teams haben Österreich und das Vereinigte Königreich die drittgrößte Nachfrage.