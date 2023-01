Australian Open: Auch Struff verliert Auftaktmatch

Auch Jan-Lennard Struff ist in Melbourne in der ersten Runde ausgeschieden.

Melbourne - Auch Jan-Lennard Struff hat die deutsche Negativserie bei den diesjährigen Australian Open nicht stoppen können.

Der 32-Jährige, der sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpft hatte, verlor sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Tommy Paul mit 1:6, 6:7 (6:8) und 2:6. Struff schied bei seiner neunten Teilnahme in Melbourne zum achten Mal in der ersten Runde aus. Bereits am Montag waren alle sechs gestarteten deutschen Tennisprofis an der Auftakthürde gescheitert.