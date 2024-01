Melbourne - Tennisspielerin Ella Seidel hat sich einen Platz im Hauptfeld der Australian Open erkämpft. Die 18 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde in Melbourne klar mit 6:0, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste durch.

Für die 22-jährige Eva Lys kam dagegen das Aus, die Hamburgerin verlor 6:2, 6:7 (4:7), 3:6 gegen die Französin Leolia Jeanjean.

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres startet am Sonntag, insgesamt sind elf deutsche Tennisprofis für die Veranstaltung am Yarra River qualifiziert. Alexander Zverev bekommt in der ersten Runde mit Dominik Koepfer zu tun. Der an Nummer 24 notierte Jan-Lennard Struff spielt in der ersten Runde gegen den Australier Rinky Hijikata.

Pech bei der Auslosung hatte Angelique Kerber. Die dreimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin, die in Melbourne nach eineinhalbjähriger Babypause ihr Comeback auf der großen Tennis-Bühne gibt, trifft zum Auftakt auf die Amerikanerin Danielle Collins. Im Falle eines Sieges würde Kerber (35) danach auf die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek treffen.