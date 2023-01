Australian Open: Paul nach Sieg Shelton im Halbfinale

Melbourne - Tennisprofi Tommy Paul hat als erster US-Amerikaner seit 14 Jahren das Halbfinale bei den Australian Open erreicht.

Der 25-Jährige gewann sein Viertelfinale gegen Landsmann Ben Shelton mit 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 und feierte den größten Grand-Slam-Turniererfolg seiner Karriere. „Jeder träumt davon, wenn er mit dem Tennisspielen anfängt. Ich kann nicht glauben, dass ich es geschafft habe“, sagte Paul.

Paul hat damit weiterhin die Chance, sich zum ersten männlichen Grand-Slam-Turniersieger aus den USA seit knapp 20 Jahren zu küren. Zuletzt hatte in Andy Roddick bei den US Open 2003 ein US-Spieler triumphiert. Im Halbfinale trifft der Weltranglisten-35. auf den Sieger des Duells zwischen Novak Djokovic gegen Andrej Rubljow, die sich im Anschluss in der Rod Laver Arena gegenüberstehen.

Paul und der 20-jährige Shelton stehen für die neue Welle im US-Tennis, die sich auch in den am kommenden Montag nach Turnierende veröffentlichten Weltranglisten von ATP und WTA bemerkbar machen wird. Bei den Männern werden zehn Spieler, bei den Frauen neun Spielerinnen aus den USA in den Top-50 gelistet sein.