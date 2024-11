Keine Schwimmerin in Australien war erfolgreicher als Emma McKeon.

Sydney - Australiens erfolgreichste Olympionikin, die Schwimmerin Emma McKeon, hat ihre sportliche Karriere offiziell beendet. „Ich bin definitiv bereit für den nächsten Teil meines Lebens, auf den ich mich freue“, teilte die achtmalige Weltrekordhalterin mit. McKeon hatte bei den Olympischen Spielen von Rio 2016, Tokio 2020 und Paris 2024 insgesamt 14 Medaillen gewonnen, darunter sechs Goldmedaillen.

Allein in Tokio hatte die 30-Jährige aus Wollongong sieben Medaillen abgeräumt - so viele, wie keine andere Schwimmerin bei einzelnen Spielen. Das machte sie zu einer der erfolgreichsten Athletinnen der gesamten Olympiageschichte. Bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Melbourne 2022 schwamm sie im Finale über 4 x 100 Meter Freistil als erste Frau diese Strecke unter 50 Sekunden.

„Australische Ikone“

Sie wolle junge Menschen dazu ermutigen, hart zu arbeiten und ebenfalls ihren Träumen und Leidenschaften zu folgen, betonte die Sportlerin. „Scheuen Sie sich nicht davor, schwierige Dinge anzugehen und ehrgeizige Ziele zu setzen, auch wenn das manchmal beängstigend sein kann.“ Das australische Olympia-Team lobte die Leistungen der Sportlerin: „Emma verlässt den Sport als Ikone“, sagte Chef de Mission Anna Meares.