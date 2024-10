Kopenhagen - Das deutsche Team ist am dritten Wettkampftag der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Kopenhagen leer ausgegangen. Roger Kluge aus Ludwigsfelde erwischte im Punktefahren einen durchwachsenen Tag und belegte mit 35 Punkten Platz acht. „Ich hatte nicht das beste Bein. Deshalb habe ich gehofft, die richtige Gruppe zu erwischen. Das hat auch nicht geklappt, so bin ich relativ viel hinterhergefahren. Das war suboptimal“, resümierte Kluge, der 2008 bei den Olympischen Spielen in dieser Disziplin Silber geholt hatte. Weltmeister wurde der Spanier Sebastian Mora Vedri (70 Punkte).

Die deutschen Nachwuchs-Verfolger Bruno Kessler aus Leipzig (Platz 14/4:14,021) und der Wuppertaler Ben Felix Jochum (15./4:14,982) verpassten nach Bronze am Tag zuvor in der Mannschaftsverfolgung die Finals in der 4000-Meter-Einerverfolgung deutlich. Der Brite Josh Charlton stellte in der Qualifikation in 3:59,304 Minuten einen Weltrekord auf. Die alte Bestmarke hielt seit zwei Jahren der italienische Superstar Filippo Ganna (3:59,636).

Im 1000-Meter-Zeitfahren war für den deutschen Meister Henric Hackmann aus Kaiserslautern (12. Platz/1:01,055) und den Cottbuser Pete-Collin Flemming (16./1:01,932) ebenfalls nach der Qualifikation Endstation. Im Sprint der Frauen scheiterten Alessa-Catriona Pröpster und WM-Neuling Clara Schneider bereits im Achtelfinale. Die Olympia-Zweite Lea Sophie Friedrich hatte ebenso wie Ex-Weltmeisterin Emma Hinze (beide Cottbus) auf die WM verzichtet.