Pröpster war bei der Champions League in London in einen heftigen Sturz verwickelt.

London - Ein Horror-Crash mit der deutschen Radsportlerin Alessa-Catriona Pröpster hat zum Abbruch der Bahnrad-Champions-League in London geführt. Pröpster und die Britin Katy Marchant stürzten im Keirin-Wettbewerb bei hoher Geschwindigkeit über die Bande hinweg in die Zuschauer. Laut Eurosport habe es nach ersten Informationen keine gravierenden Verletzungen gegeben. Bei Marchant bestehe der Verdacht auf einen Unterarmbruch.

Im Kampfsprint Keirin treten sechs Sportlerinnen über sechs Runden gegeneinander an. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Pröpster und Marchant ineinander verhaken und dann nach oben abdriften. Der Wettbewerb wurde zunächst wegen der Behandlungen unterbrochen, später dann komplett abgebrochen.

In der Champions League treten die jeweils 18 besten Frauen und Männer der Kategorien Sprint und Ausdauer auf fünf Stationen gegeneinander an. London bildete am Samstag den Abschluss der Serie in diesem Jahr. Die deutschen Sprintstars Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch hatten nicht teilgenommen.