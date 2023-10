Palma de Mallorca (dpa) – - Debütantin Alessa-Catriona Pröpster ist mit einem Sieg im Sprint-Wettbewerb in die neue Saison der Bahnrad-Champions-League gestartet.

Die 22-Jährige aus Jungingen/Baden-Württemberg siegte im Velodrom Balears in Palma de Mallorca im Finale gegen die amtierende Sprint-Weltmeisterin Emma Finucane aus Großbritannien. Im nachfolgenden Keirin-Wettbewerb belegte Pröpster Platz drei und übernahm damit vor der zweiten Station in Berlin die Gesamtführung.

„Es ist total unerwartet. Ich bin einfach mein Ding gefahren – aber besser kann es natürlich nicht anfangen“, sagte Pröpster nach ihrem Sprint-Sieg. Die Teamsprint-Europameisterin war nur aufgrund einer Wildcard in das Feld gerückt. Die mehrfachen Weltmeisterinnen Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch (alle Cottbus) hatten in diesem Jahr aufgrund der im Januar 2024 anstehenden Europameisterschaft auf eine Teilnahme verzichtet.

Reinhardt stürzt

Nicht so gut lief es für den Berliner Theo Reinhardt. Nach Platz 15 im Scratch war der zweimalige Madison-Welt- und Europameister im Ausscheidungsfahren in einen Massensturz verwickelt. „Ich muss am Kinn operiert werden“, teilte der 33-Jährige mit. Er musste den Wettbewerb auch aufgrund eines gebrochenen Radrahmens aufgeben. In der Gesamtwertung liegt Reinhardt auf Platz 17 unter 18 Fahrern.

Die zweite Runde der Champions League findet am kommenden Samstag (28. Oktober) im Berliner Velodrom statt. Die dritte Saison endet nach fünf Renntagen am 11. November auf der Olympiabahn in London.