Bahnrad-WM: Deutsche Sprinterinnen auf Medaillenkurs

Pauline Sophie Grabosch (l-r), Emma Hinze, und Lea Sophie Friedrich sind nach Gold im Teamsprint in Frankreich weiter auf Medaillenjagd.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Die deutschen Sprinterinnen sind einen Tag nach Gold im Team-Wettbewerb bei der Bahnrad-WM in Saint-Quentin-en-Yvelines auch im Einzelsprint klar auf Medaillenkurs.

Titelverteidigerin Emma Hinze, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch erreichten allesamt das Viertelfinale. Den besten Eindruck hinterließ dabei Friedrich, die in der Qualifikation die Schnellste war und ihre Läufe souverän gewann. Das Viertelfinale wird am Donnerstagabend ausgetragen, um die Medaillen geht es am Freitag.

Eine Enttäuschung gab es dagegen für die deutschen Männer im Keirin. Der frühere Sprint-Weltmeister Stefan Bötticher schied im Viertelfinale aus, nachdem zuvor Marc Jurczyk nicht über den Hoffnungslauf gekommen war. Damit findet das Finale am Abend ohne deutsche Beteiligung statt.