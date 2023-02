Bahnradsportler Bötticher fehlt bei EM in Grenchen

Geht bei der Bahnrad-EM in Grenchen nicht an den Start: Stefan Bötticher.

Grenchen (dpa) – - Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) muss bei den Europameisterschaften im Bahnradsport in Grenchen kurzfristig auf den ehemaligen Welt- und Europameister Stefan Bötticher verzichten.

Der Chemnitzer hat erneut Rückenbeschwerden und fehlt den Deutschen bei den Rennen in der Schweiz vom 8. bis 12. Februar, wie der Verband mitteilte.

„Es ist nicht dramatisch, aber ich bin nicht so belastungsverträglich, wie es sein sollte. Deshalb haben wir entschieden, die EM wegzulassen“, erklärte der 31-Jährige nach Rücksprache mit Bundestrainer Jan van Eijden.

Bötticher hatte sich kurz vor Weihnachten bei einer sogenannten Front-Kniebeuge übernommen. Zuletzt waren die Beschwerden weg und der amtierende deutsche Meister in den Disziplinen Sprint und Keirin gewann den Sprint-Wettbewerb beim 110. Berliner Sechstagerennen.

Bötticher will jetzt beim Nations-Cup in Jakarta/Indonesien (ab 23. Februar) in die Saison und die Olympia-Qualifikation einsteigen. „Ich habe ohne die EM weniger Reisestress und kann zu Hause den Rücken noch ein bisschen stabilisieren“, sagte Bötticher.