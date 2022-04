Baskenland-Rundfahrt: Belgier Evenepoel nun vorn

Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Der Belgier Remco Evenepoel führt vor der Schlussetappe die Gesamtwertung der Baskenland-Rundfahrt an.

Zamudio - Das belgische Rad-Toptalent Remco Evenepoel hat bei der Baskenland-Rundfahrt die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

Dem 22-Jährigen reichte auf der fünften Etappe ein dritter Platz mit neun Sekunden Rückstand auf Tagessieger Carlos Rodriguez aus Spanien, um das Gelbe Trikot überzustreifen. Der slowenische Vuelta-Champion Primoz Roglic, der zuvor geführt hatte, kam nach 163,8 Kilometern zwischen Zamudio und Mallabia nur mit dem Hauptfeld ins Ziel.

In der Gesamtwertung führt Evenepoel vor der Schlussetappe mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Kolumbianer Daniel Martinez, der am Freitag Zweiter wurde. Die sechstägige Rundfahrt endet am Samstag mit der 135,7 Kilometer langen Königsetappe mit sieben Bergwertungen zwischen Éibar und Arrate.