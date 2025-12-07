Franz Wagner ist der deutsche Topstar in der NBA. Im Spiel seiner Magic in New York verletzt sich der Welt- und Europameister. Die Sorge vor einer schweren Blessur ist groß.

New York - Der deutsche Basketball-Topstar Franz Wagner hat sich in der NBA verletzt und droht lange auszufallen. Im Spiel seiner Orlando Magic bei den New York Knicks verdrehte sich der Welt- und Europameister das linke Bein nach einem Foul von Landsmann Ariel Hukporti. Der 24 Jahre alte Wagner musste humpelnd, mit schmerzverzerrtem Gesicht und von zwei Leuten gestützt das Feld verlassen. Die Magic teilten mit, dass Wagner eine Beinverletzung erlitt und bei der Rückkehr nach Orlando untersucht werde.

Im ersten Viertel war der gebürtige Berliner zu einem Dunk hochgestiegen und dabei von hinten von Knicks-Profi Hukporti gefoult werden. Bei der Landung verdrehte sich Wagner das linke Knie, wie auf Videobildern zu sehen war. Er griff sich sofort an das Gelenk. Nach einer ersten Behandlung stützten ihn Bruder Moritz Wagner - der derzeit ebenfalls verletzt fehlt - und ein anderes Teammitglied von Orlando und begleiteten den Star in die Kabine.