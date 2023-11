Deutschlands Spielmacher Maodo Lo gelingt ein herausragender Abend in der Euroleague. Mit seiner Leistung bringt er sogar das laute serbische Publikum zur Ruhe.

Nationalspieler Maodo Lo überragte in der Euroleague.

Belgrad - Das wohl spektakulärste Spiel seiner Karriere nahm Maodo Lo ganz gelassen hin.

Nachdem er die knapp 20.000 Fans in der riesigen Stark Arena von Belgrad mit seiner herausragenden Leistung zum Schweigen gebracht hatte, stand der Basketball-Weltmeister entspannt vor dem Mikrofon und sagte: „Das ist ein großer Sieg für uns in dieser unglaublichen Atmosphäre. Hier ist es immer sehr hart zu spielen. Jeder Sieg in der Euroleague ist gewaltig.“ Der 30 Jahre alte Lo erzielte beim deutlichen 93:71-Sieg seines Teams Olimpia Mailand bei Roter Stern Belgrad 32 Zähler.

Lo gelang an diesem Abend in der Euroleague fast alles. Sechs seiner sieben Versuche von der Dreipunktelinie verwandelte er, bei den Freiwürfen (sechs von sechs) blieb er bei einer perfekten Quote. „Wir haben gut abgeschlossen, stark gereboundet, das hat uns den Sieg gebracht“, sagte Lo.

Kapitän Nicolo Melli bedankte sich explizit bei dem Profi, der nach dem überraschenden WM-Titel Deutschlands im September von Alba Berlin zu den Italienern kam, und sagte: „Ich bin sehr glücklich für Maodo Lo.“ Mit vier Siegen aus zehn Spielen muss Mailand in der Liga mit 18 Teams um einen Playoff-Platz kämpfen.