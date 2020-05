Die Zeit ist kurz bis zum Start des Meisterschaftsturniers. Nur zweieinhalb Wochen bleiben den zehn Basketball-Teams, um sich bestmöglich in Form zu bringen. Schon am 6. Juni geht es in München los. Einen ersten positiven Corona-Test gibt es bereits.

München (dpa) - Nach dem Okay der Politik ging es für die ersten Basketballer direkt in die Halle.

Nur wenige Stunden, nachdem die bayerische Staatsregierung am Dienstag das Finalturnier der Bundesliga im Juni in München genehmigt hatte, stiegen die ersten Clubs wieder ins lang ersehnte Mannschaftstraining ein. Denn die Zeit bis zum Auftakt des Zehner-Turniers am 6. Juni ist kurz. Dann eröffnen die BG Göttingen und die Hakro Merlins Crailsheim die dreiwöchige Veranstaltung, die mit dem zweiten Finale am 28. Juni zu Ende gehen soll.

Im von der Politik gelobten Konzept der Bundesliga sind drei Wochen Mannschaftstraining vorgesehen. Doch weil sich die Entscheidung der Behörden etwas länger hinzog, sind es nun nur noch zweieinhalb Wochen, bis es im Münchner Audi Dome losgeht. Und noch liegen nicht allen zehn Clubs die Genehmigungen der lokalen Gesundheitsämter vor, wieder als Team mit Kontakt trainieren zu dürfen.

Die erste "Bewährungsprobe" hat das Konzept laut der Basketball-Bundesliga (BBL) "bestanden". Bei einem nach Deutschland einreisenden Profi ist "unmittelbar nach Ankunft ein positives Testergebnis" ermittelt worden. Der Spieler hatte demnach allerdings "zu keiner Zeit Kontakt zum Team oder war in das Mannschaftstraining eingebunden". Dagegen waren die Tests bei allen anderen Spielern und Betreuern, die sich vor dem Wochenende bereits in Deutschland aufgehalten haben, negativ.

"Wir müssen uns jetzt so gut vorbereiten, wie es geht", sagte Bayerns Nationspieler Paul Zipser dem Online-Portal "spox.com". Ob die kurze Vorbereitungszeit zu mehr Verletzungen führe, vermöge er nicht zu sagen. Aber: "Wenn ein Profisportler nicht in seinem normalen Rhythmus ist oder nicht die übliche Vorbereitung hat, dann ist das Risiko natürlich höher", sagte der frühere NBA-Profi.

Die Bayern trainieren bereits wieder in Gruppen. In Oldenburg, Göttingen und Vechta liegt sogar schon die Erlaubnis zum Kontakttraining vor, weshalb Rasta-Coach Pedro Calles seine Spieler gleich am Dienstagabend zur ersten gemeinsamen Einheit bat. Zwar fehlten dabei noch die beiden Neuzugänge Matic Rebec und Jaroslaw Zyskowski ebenso wie Maxi Di Leo, doch es war ein erster Schritt zurück in den Alltag. "Das ist ein Etappensieg gegen die Pandemie, die uns allen die Normalität genommen hat", sagte Oldenburgs Trainer Mladen Drijencic, der mit seinem Team am Mittwoch wieder ins Teamtraining einstieg.

Die Freude und Erleichterung, die Saison im speziellen Format mit zehn Clubs und dreiwöchiger Hotel-Quarantäne doch noch sportlich zu Ende zu bringen, war überall groß. "Es ist besser, diesen Wettbewerb zu spielen, als gar keinen", sagte Alba Berlins Coach Aito. Doch auch der Trainer-Veteran sieht die Risiken der kurzen Vorbereitungszeit. "Wir müssen nun so schnell wie möglich in das Mannschaftstraining einsteigen und die ausländischen Spieler integrieren, die derzeit noch in Quarantäne sind, damit wir bis zum Turnier unseren bestmöglichen Basketball spielen können", sagte der Spanier.

Dass weitere positive Tests das gesamte Konzept zum Einsturz bringen könnten, ist den Beteiligten klar. "Jeder Einzelne muss sich in den kommenden sechs Wochen sehr intelligent und diszipliniert verhalten", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass alles glatt geht. "Wir gehen da nicht blauäugig ran. Es bleiben Restrisiken. Aber wir sehen die Chancen deutlich höher als die Risiken", sagte Holz.

Holz-Interview auf sportschau.de

Infos zum Turnier auf BBL-Homepage

BBL-Konzept

Turnierspielplan