A’ja Wilson spielt in der WNBA das beste Spiel ihrer Karriere und stellt den Punkterekord ein. Nur zwei andere Spielerinnen vor ihr machten in einer Partie mindestens 50 Punkte.

College Park - A’ja Wilson hat mit 53 Punkten in einem Basketball-Spiel den WNBA-Rekord eingestellt. Wilson war damit der wichtigste Erfolgsgarant am Dienstagabend beim 112:100 ihrer Las Vegas Aces gegen die Atlanta Dream in der nordamerikanischen Frauen-Profi-Liga.

Sie ist die erst dritte Spielerin in der Liga-Geschichte, die auf mindestens 50 Punkte in einer Partie kommt. Vor ihr war das nur Liz Cambage (53 Punkte) und Riquana Williams (51 Punkte) gelungen. Wilson traf 16 ihrer 23 Würfe aus dem Spiel und verwandelte 20 ihrer 21 Freiwürfe.