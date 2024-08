Die Zeit in Lille ist vorbei, jetzt geht es für Deutschlands Basketballerinnen nach Paris. Dort steht gleich ein wichtiger Termin an.

Olympia-Turnier in Lille

Satou Sabally (l.) und die deutschen Basketballerinnen freuen sich auf die Zeit in Paris.

Lille/Paris - Jetzt geht es auch für Deutschlands Basketballerinnen endlich nach Paris. Nach der erfolgreichen Vorrunde in Lille mit Platz zwei in der Gruppe hinter Topfavorit USA freuen sich die Spielerinnen um WNBA-Profi Satou Sabally auf das richtige Olympia-Feeling in der französischen Hauptstadt und den Einzug ins Athletendorf. „Klar, die Freude auf Paris ist sehr groß“, sagte Nyara Sabally.

Nach der rund zweistündigen Busfahrt von Lille nach Paris und den ersten Erkundungen im Olympia-Dorf hat die Mannschaft von Bundestrainerin Lisa Thomaidis für den Abend einen Termin ganz fett im Kalender angestrichen. „Wir fahren nach Paris und feuern da unsere 3x3-Damen an, die hoffentlich eine Medaille holen“, sagte Thomaidis.

Brunckhorst und Greinacher alte Bekannte

Das deutsche 3x3-Team sorgt im noch jungen Wettbewerb für Furore und steht nach sechs Siegen aus sieben Spielen im Halbfinale. Dort geht es für Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Elisa Mevius und Marie Reichert um 18.30 Uhr gegen Kanada.

Beim olympischen Qualifikationsturnier in Brasilien im Februar hatten Brunckhorst und Greinacher noch für das deutsche Fünfer-Team gespielt. Nach der doppelten Qualifikation für Paris hatte sich das Duo dann für eine Teilnahme im 3x3 entschieden.