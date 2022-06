Beachvolleyball-WM: Borger/Sude im Achtelfinale

Julia Sude (r) und Karla Borger haben sich bei der WM in Rom ins Achtelfinale gespielt.

Rom - Karla Borger und Julia Sude haben als erstes deutsches Team das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-WM in Rom erreicht. Die beiden Stuttgarterinnen setzten sich gegen Kelly Cheng und Betsi Flint aus den USA mit 2:1 (21:17, 11:21, 15:12) durch.

Die EM-Dritten mussten in ihrem vierten WM-Spiel erstmals einen Satz abgeben. In der Runde der letzten 16 treffen die beiden Deutschen am Donnerstag auf die Kanadierinnen Sophie Bukovec und Brandie Wilkerson.