Mit Primoz Roglic will das deutsche Bora-Team bei den großen Rundfahrten angreifen. Bei seinem Renndebüt setzt sich der Slowene erstmals in Szene.

Les Mureaux - Der slowenische Radstar Primoz Roglic hat sich bei seinem Debüt im deutschen Bora-hansgrohe-Team ein erstes Kräftemessen mit Zeitfahr-Weltmeister Remco Evenepoel geliefert, den Sieg der ersten Etappe beim Traditionsrennen Paris-Nizza holte sich aber Olav Kooij.

Der niederländische Sprinter setzte sich nach 157,7 Kilometer mit Start und Ziel in Les Mureaux vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen und dem Neuseeländer Laurence Pithie durch.

Giro-d'Italia-Sieger Roglic, der Anfang des Jahres vom Visma-Team zu Bora gewechselt war, und Evenepoel lieferten sich an der letzten Bergwertung gut zehn Kilometer vor dem Ziel ein erstes Duell. Das Hauptfeld lief aber wieder zusammen, sodass es zum Sprint kam. „Es ist unser erstes Rennen zusammen. Wir müssen uns als Team finden“, sagte Roglic, mit dem der deutsche Rennstall bei den großen Rundfahrten um den Gesamtsieg fahren will. Der 34-jährige Roglic gewann neben dem Giro auch dreimal die Vuelta. Bei der Tour de France wurde ihm 2020 erst auf der vorletzten Etappe das Gelbe Trikot durch Landsmann Tadej Pogacar entrissen.

Am Montag folgt die zweite Etappe über 177,6 Kilometer von Thiory nach Montargis. Bis auf zwei kleinere Bergwertungen warten keine größeren Schwierigkeiten. Die Rundfahrt, die Roglic 2022 gewann, endet am nächsten Sonntag in Nizza.