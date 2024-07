Für die Wahl zum deutschen Fahnenträger bei den Olympischen Spielen in Paris waren mehrere prominente Sportler nominiert. Die Wahl soll nun auf einen Weltmeister gefallen sein.

Olympia in Paris

Dennis Schröder trägt einem Bericht zufolge bei der Olympia-Eröffnungsfeier in Paris die deutsche Fahne.

Paris - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder trägt einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zufolge gemeinsam mit einer Athletin die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Der 30-Jährige hat sich demnach bei der Wahl durch Fans und das deutsche Olympia-Team gegen Tennisprofi Alexander Zverev und den Sportschützen Christian Reitz durchgesetzt. Auch die „Bild“ berichtete darüber.

Bei den Frauen standen Fußballerin Alexandra Popp, Judoka Anna-Maria Wagner und Reiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Wahl. Offiziell will der Deutsche Olympische Sportbund bei einer Pressekonferenz am Mittwoch die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag auf der Seine präsentieren.

Für Schröder hatte das Thema Fahnenträger bei Olympia schon seit Monaten eine enorme Bedeutung. Nur wenige Wochen nach dem völlig unerwarteten WM-Titel von Manila forderte der Aufbauspieler der Brooklyn Nets offen und ehrlich: „Ich muss die Fahne tragen! Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Der Basketballer sprach schon vorab von „einem Statement“, wenn ein Schwarzer mit einer Mutter aus Gambia diese Ehre bekäme.

Unangefochtener Chef im Nationalteam

Schröder ist spätestens seit Amtsübernahme von Bundestrainer Gordon Herbert der unangefochtene Chef im deutschen Nationalteam. Der Spielmacher führte Deutschland nach 17 Jahren ohne Großereignis-Medaille erst zu Bronze bei der Heim-EM und schließlich zum goldenen Triumph in Manila. Bei der WM wurde Schröder auch zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt.

Im Nationalteam verbuchte Schröder sogar größere Erfolge als die nationale Ikone Dirk Nowitzki, in der NBA blieben Titel und Auszeichnungen dagegen aus. Immer wieder wechselte der Basketball-Profi das Team. Alleine seit 2020 spielte er für die Los Angeles Lakers, die Boston Celtics, die Houston Rockets, die Toronto Raptors und nun die Nets. Zu einer treibenden Kraft wurde er bei keiner dieser Stationen.

In den vergangenen Tagen warb Schröder über seine Social-Media-Kanäle energisch um Stimmen. Alleine auf Instagram folgen ihm über vier Millionen Menschen.