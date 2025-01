Melbourne - Tennis-Superstar Novak Djokovic hat bei den Australian Open einen weiteren Meilenstein seiner Karriere gesetzt. Der 37 Jahre alte Serbe bestritt beim 6:1, 6:7, (4:7), 6:3, 6:2 in der zweiten Runde gegen den Portugiesen Jaime Faria sein insgesamt 430. Grand-Slam-Match und überflügelte damit die Schweizer Tennis-Ikone Roger Federer.

„Ich bin gesegnet, dass ich heute einen weiteren Rekord aufstellen konnte“, sagte der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger: „Ich liebe diesen Sport, ich liebe Wettkämpfe.“ Ob er gewinne oder verliere - eines sei bei ihm sicher, betonte Djokovic: „Dass ich immer mein Herz auf den Platz lassen werde.“

Djokovic gibt zweiten Satz im Turnier ab

Wie schon bei seinem Auftaktsieg gegen den unbekümmerten US-Youngster Nishesh Basavareddy hatte Djokovic auch gegen den Qualifikanten Faria zwischendurch ein paar Probleme und musste einen Satz abgeben. Doch der haushohe Favorit fing sicher wieder und beendete nach drei Stunden mit einem Ass das Match. Djokovic lobte seinen Gegner hinterher: „Ich habe ihm am Netz gesagt: Die Zukunft scheint hell für dich, mache einfach weiter.“

In der dritten Runde trifft der Weltranglisten-Siebte auf den an Nummer 26 gesetzten Tschechen Tomas Machac. Djokovic peilt in Melbourne seinen insgesamt elften Triumph an.