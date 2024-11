São Paulo - Max Verstappen wird in der Startaufstellung zum Großen Preis von Brasilien um fünf Plätze nach hinten versetzt. Der bereits von Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko angekündigte Motorwechsel wurde am Freitag von den Rennverantwortlichen des Automobil-Weltverbandes in São Paulo bestätigt. Da es sich bereits um den sechsten Motor handelt, wird Verstappen entsprechend bestraft. Erlaubt ist nur der Einsatz von insgesamt vier Triebwerken in der Saison.

Einfluss auf die Qualifikation heute für die Sprintentscheidung hat die Strafe nicht. Sie bezieht sich nur auf das Rennen am Sonntag (18.00 Uhr MEZ/Sky), vor dem der 27 Jahre alten Niederländer Verstappen im WM-Klassement mit 47 Punkten vor dem drei Jahre jüngeren Briten Lando Norris von McLaren führt.