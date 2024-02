Wettkämpfe in Finnland

Der Norweger Jarl Magnus Riiber verzichtet auf einen Start beim Weltcup der Kombinierer in Lahti.

Lahti - Der weltbeste nordische Kombinierer Jarl Magnus Riiber verzichtet auf einen Start beim kommenden Weltcup im finnischen Lahti. Der Norweger will die Zeit für ein intensives Training seiner Schulter nutzen, mit der er in der Vergangenheit immer wieder Probleme hatte.

Riiber steht bereits als Gesamtweltcupsieger fest. Der 26-Jährige hat die vergangenen zehn Weltcup-Wettkämpfe alle gewonnen. Zu den Rennen in Oslo, die am 9. März beginnen, will Riiber zurückkehren.