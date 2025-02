Max Verstappen beendet die Testfahrten auf Platz zwei in Bahrain - hinter George Russell. In gut zwei Wochen steht das erste Rennen der Formel-1-Saison an.

Sakhir - Max Verstappen hat mit seinem neuen Red Bull zum Abschluss der dreitägigen Testfahrten in der kühlen Wüste von Sakhir die Bestzeit knapp verpasst. Der 27 Jahre alte viermalige Weltmeister aus den Niederlanden führte am Freitag auf dem Bahrain International Circuit lange die Zeitentabelle an. Kurz vor Schluss raste aber Rivale George Russell im neuen Mercedes auf Rang eins.

Der Brite, der sich mit Verstappen in der vergangenen Saison einen heftigen Zwist geleistet hatte, war am frühen Abend Ortszeit unter Flutlicht auf seiner besten Runde 21 Tausendstelsekunden schneller als der Niederländer. Dritter wurde Alexander Albon im Williams. Dem britisch-thailändischen Piloten fehlten auch nur 0,105 Sekunden auf Verstappen.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte im Ferrari den sechsten Platz mit einem deutlichen Rückstand von fast einer Sekunde. Der 40 Jahre alte Brite musste auch noch Oscar Piastri vom Konstrukteursweltmeister-Team McLaren und Pierre Gasly von Alpine den Vortritt lassen.

Ein Bus auf der Strecke

Allerdings sind die Zeiten und die Platzierungen noch kaum aussagekräftig. Die Fahrer und Teams absolvieren unterschiedliche Programme. Hinzu kamen diesmal nicht unbedingt leichte Bedingungen unter anderem mit Temperaturen deutlich unter 20 Grad Celsius und einige Pannen in Bahrain.

Nach einem Stromausfall am Mittwoch, der zu einer Verlängerung des Testtages um eine Stunde geführt hatte, ging am Freitagmorgen zunächst eine Scheibe an der Boxenmauer kaputt und sorgte für eine Rot-Phase. Die nächste Unterbrechung erfolgte am Nachmittag. Diesmal trauten die Fahrer und auch alle anderen ihren Augen nicht: Ein weißer Shuttle-Bus tuckerte über den Kurs.