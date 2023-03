Östersund - Biathletin Sophia Schneider fehlt zum Auftakt des vorletzten Saison-Weltcups im schwedischen Östersund. Die 25-Jährige startet aufgrund eines Infektes der oberen Atemwege nicht im Einzel über 15 Kilometer (13.15 Uhr/ZDF und Eurosport) und setzt auch mit dem Training aus.

„Anhand des weiteren Verlaufs der Symptomatik wird entschieden, wann eine Belastung wieder möglich sein wird“, sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld.

Schneider, die bei der Heim-WM in Oberhof mit der Staffel Silber gewonnen hatte, musste bereits in der Vorwoche im tschechischen Nove Mesto in der Verfolgung sowie in der Mixed-Staffel aussetzen. Da war von anhaltenden muskulären Problemen im Schulter- und Halswirbelbereich die Rede gewesen.