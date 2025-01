Antholz - Die stark ersatzgeschwächte deutsche Frauen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Antholz den dritten Weltcupsieg nacheinander klar verfehlt. Bei der Generalprobe für die Weltmeisterschaft schafften es Marlene Fichtner, Sophia Schneider, Julia Kink und Johanna Puff in Italien mit großem Rückstand nur auf Rang acht. Das Quartett landete nach zehn Nachladern im Ziel 3:24,7 Minuten hinter Sieger Schweden. Platz zwei sicherte sich Norwegen vor Frankreich.

Nach den kurzfristigen Ausfällen von Stefanie Scherer, Selina Grotian und der erschöpft pausierenden Gesamtweltcup-Führenden Franziska Preuß trat ein unerfahrenes Team an. Bei den Heim-Weltcups in Oberhof und Ruhpolding hatte es in diesem Monat in anderen Besetzungen noch zwei Siege gegeben, das war in Südtirol ohne die Besten aber unmöglich. Sportdirektor Felix Bitterling hatte vor dem Start jeglichen Druck vom Team genommen, es sollten vor allem Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt werden.

Von der ersten Runde an lief Deutschland einem Rückstand hinterher. Fichtner übergab als 15. auf Schneider, die sich bis auf Rang neun vorarbeitete. Kink hielt die Position an ihrem 21. Geburtstag, Puff schaffte es am Ende immerhin noch einen Platz nach vorn.

Voigt muss um WM-Teilnahme bangen

Die eigentlich in der Staffel gesetzten Vanessa Voigt und Julia Tannheimer waren wegen der Folgen von Erschöpfung und Erkrankungen nicht in Antholz dabei. Bei der Thüringerin Voigt ist weiterhin die Teilnahme an der WM im schweizerischen Lenzerheide (12. bis 23. Februar) gefährdet. „Bei Vanessa müssen wir mal schauen, wie es sich entwickelt. Das könnte ein bisschen eng werden“, sagte Mannschaftsarzt Jan Wüstenfeld im ZDF.