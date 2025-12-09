Ausgerechnet beim Start in den Olympia-Winter wird Franziska Preuß mal wieder von ihrer Gesundheit ausgebremst. Auch Selina Grotian ist erkrankt. Ein Start in Österreich könnte schwierig werden.

Berlin - Ein Start der an Corona erkrankten Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß und der ebenfalls angeschlagenen Selina Grotian beim zweiten Saison-Weltcup in Hochfilzen ist fraglich. Zwar soll das Duo ins österreichische Pillerseetal reisen. „Die endgültige Entscheidung fällt allerdings erst in den kommenden ein bis zwei Tagen, da beide bekanntlich in Östersund erkrankt sind und wir aktuell noch nicht zu hundert Prozent sagen können, ob es reicht“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling in einer Verbandsmitteilung.

Weltcupgesamtsiegerin Preuß (31) hatte beim Auftakt in den Olympia-Winter in der Staffel (1 Strafrunde/11. Platz) und als 29. im Einzel unerwartet geschwächelt. Danach ließ sie den Sprint und damit auch den Verfolger aus. Grotian (21), die in Mittelschweden in der Staffel zwei Strafrunden schoss und in den Einzelrennen nicht über die Plätze 30 und 50 hinauskam, musste dann erkrankt das Jagdrennen absagen.

Für den Sprint am Freitag (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) sind nun Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Julia Tannheimer, Anna Weidel und Julia Kink, die für Marlene Fichtner in den Kader rückt, eingeplant. Bei den Männern, die den Weltcup am Freitag mit dem Sprint (11.25 Uhr) eröffnen, starten Justus Strelow, Philipp Nawrath, Philipp Horn, Danilo Riethmüller und Simon Kaiser. David Zobel ersetzt nach seinen starken Leistungen im IBU-Cup Lucas Fratzscher. Im WM-Ort von 20217 stehen dann noch die Verfolgungs- und Staffelrennen auf dem Programm.