Philadelphia - Mit blutiger Nase und einer erneut starken Leistung ist Basketball-Profi Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks in die nächste Runde der NBA-Playoffs eingezogen.

Beim 118:115 bekam der 25 Jahre alte Niedersachse in den umkämpften Schlussminuten die Hand von 76ers-Star Joel Embiid ins Gesicht - und in der Folge einen Pfropfen in die Nase. Mit seinen 14 Punkten, 9 Rebounds und 2 Blocks hatte Hartenstein wieder einmal großen Anteil an einem Knicks-Sieg in dieser Saison. Er trifft mit seinem Team nun auf die Indiana Pacers, die sich in ihrer Serie durch ein 120:98 gegen die Milwaukee Bucks für das Halbfinale der Eastern Conference qualifizierten.

Überragender Mann im Trikot der Knicks war erneut Jalen Brunson mit 41 Punkten und 12 Vorlagen. Bei den 76ers waren die 39 Punkte von Embiid zu wenig. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison durfte in den letzten Sekunden wegen seiner sechs Fouls nicht mehr auf dem Platz stehen und konnte die Niederlage seiner Mannschaft nicht abwenden.

Für Indiana ist es der erste Erfolg in den Playoffs seit zehn Jahren. Obi Toppin kam von der Bank und war mit 21 Punkten bester Werfer der Pacers, T.J. McConnell kam ebenfalls von der Bank auf 20 Zähler. „Das bedeutet eine Menge“, sagte McConnell. „Wir waren seit der Bubble nicht mehr in den Playoffs und haben seit 2014 aufs Weiterkommen gewartet. Wir sind stolz darauf, es geschafft und unsere Saison verlängert zu haben.“ Um die Saison während der Anfangsphase der Corona-Pandemie zu beenden, hatte die NBA 2020 alle Teams in eine abgeschottete Blase geholt - die sogenannte Bubble.