Simon Boch (M) siegte beim Marathon in Linz.

Linz - Simon Boch hat in persönlicher Bestzeit und in WM-Norm den Marathon in Linz gewonnen.

Der 28-jährige Regensburger siegte in 2:09:25 Stunden. Bei den Frauen belegte Vereinskollegin Domenika Mayer in 2:28:47 Stunden Rang zwei. In der Gesamtrangliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes liegt Boch nun auf Rang neun.

Im Nominierungszeitraum für die WM waren in Amanal Petros (SCC Berlin; 2:07:02), Filmon Abraham (LG Telis Finanz Regensburg; 2:08:21) und Haftom Welday (Hamburger Laufladen; 2:09:06) bisher drei DLV-Athleten schneller. Amanal Petros hat allerdings schon erklärt, sich über 10 000 Meter für die WM qualifizieren zu wollen. Ein Doppelstart über 10 000 Meter und im Marathon ist ausgeschlossen.