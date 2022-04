Boston Celtics holen 50. Saisonsieg in NBA

Chicago - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics weiter die Chance auf die beste Ausgangsposition in den NBA-Playoffs.

Der Rekordmeister gewann 117:94 bei den Chicago Bulls und bleibt Tabellenführer Miami Heat auf den Fersen. Theis spielte beim 50. Saisonsieg der Celtics von Beginn an und kam auf gute 15 Punkte und sechs Rebounds. Von den Topteams in der Eastern Conference sind die Celtics derzeit am besten in Form, vor dem Duell mit Titelverteidiger Milwaukee Bucks am Donnerstag kommt das Team auf acht Siege in zehn Partien.

In ähnlich guter Verfassung sind die Dallas Mavericks in der Western Conference. Das 131:113 gegen die Detroit Pistons war der siebte Sieg in den vergangenen zehn Spielen für das Team um Luka Doncic, der mit 26 Punkten und 14 Vorlagen die Bestwerte der Partie verbuchte. Nationalspieler Maxi Kleber fehlte erneut wegen Beschwerden am rechten Sprunggelenk.

Im New-York-Duell der Knicks mit den Brooklyn Nets hatte Kevin Durant einen starken Abend und führte die Nets zu einem 110:98 im Madison Square Garden.